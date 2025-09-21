Detenidos en México tres venezolanos por secuestro y mantener en cautiverio a cuatro leones

Cinco hombres y dos mujeres fueron detenidos tras ser señalados de probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad, luego de que las autoridades de México, recibieran un reporte sobre una persona retenida contra su voluntad.

Esto ocurrió en la localidad de Puerta Grande en Ixtapan de la Sal, donde los uniformados al llegar al sitio, hicieron contacto con la víctima, quien informó que desde el 16 de septiembre había ingresado a un rancho y no le habían permitido salir.

La persona en cuestión fue resguardada conforme a los protocolos de seguridad. Tras la revisión del inmueble, las autoridades rescataron cuatro leones que serán valorados por la Secretaría del Medio Ambiente. Mientras que, las personas detenidas, luego de ser informados de sus derechos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

Los detenidos se identificaron como Kelvin “N”, de 23 años; Diana “N”, de 28; y José “N”, de 24, de nacionalidad venezolana; así como Nairobis “N”, de 36, originaria de Cuba; Yaiza “N”, de 18, de España; Camilo “N”, de 28, procedente de Colombia; y Ángel “N”, de 56 años.

Noticia al Día / Con información de Cactus 24.