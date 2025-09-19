Detenidos por la GNB cuatro sujetos con 20 mil dólares falsos en Táchira

Efectivos militares adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lograron la detención de cuatro hombres en el estado Táchira procedentes de la república de Colombia, quienes tenían en su poder la cantidad de 20 mil dólares en billetes, presuntamente, falsos.

El procedimiento tuvo lugar en el punto de control Nº 21 de la referida entidad, durante la inspección de rutina de vehículos y personas. Los cuatro sujetos se dirigían a la ciudad de San Cristóbal, según la información suministrada por las autoridades.