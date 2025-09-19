Detenidos por la GNB cuatro sujetos con 20 mil dólares falsos en Táchira

Efectivos militares adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lograron la detención de cuatro hombres en el estado Táchira procedentes de la república de Colombia, quienes tenían en su poder la cantidad de 20 mil dólares en billetes, presuntamente, falsos.
El procedimiento tuvo lugar en el punto de control Nº 21 de la referida entidad, durante la inspección de rutina de vehículos y personas. Los cuatro sujetos se dirigían a la ciudad de San Cristóbal, según la información suministrada por las autoridades.
Asimismo, los efectivos castrenses hallaron una dosis de la droga denominada tusi con un peso de tres (0,003 kg). También fueron incautados un arma de fuego tipo pistola marca Glock calibre 19, ocho cartuchos calibre nueve milímetros sin percutir, dos granadas de humo, dos radios portátiles, un chaleco antibalas, cinco teléfonos celulares y un casco de kevlar.
Las autoridades también lograron la retención del vehículo en el cual se desplazan los aprehendidos. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.
Noticia al Día / Con información del Diario 2001