Detienen a 15 miembros del Tren de Aragua en Bogotá

Las autoridades colombianas detuvieron en Bogotá a 15 miembros de la banda transnacional Tren de Aragua, a quienes acusan de los delitos de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes, informó este lunes la Policía.

"Con estas capturas vamos a generar la individualización de otros actores criminales y vamos a evitar que se expandan, que se sigan presentando estos delitos", expresó el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho.

Agregó: "Estas personas además crean temor y zozobra en la ciudadanía. Vamos a seguir trabajando en contra de esta estructura criminal sin parar un solo segundo".

Durante la operación, realizada en cuatro zonas de la ciudad, fueron decomisadas tres armas de fuego, 50 balas y 200 gramos de drogas.

El Tren de Aragua nació en las cárceles de Venezuela y se ha extendido por varios países latinoamericanos, como Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las autoridades la acusan de cometer numerosos delitos, como narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la Policía colombiana ofrecen un total de 12 millones de dólares por la captura de tres líderes de la organización criminal.

Esos cabecillas son Giovanny San Vicente; Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’, y Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, por quienes se ofrecen recompensas de tres, cuatro y cinco millones de dólares, respectivamente.

A los tres se les acusa de delitos de conspiración para cometer crímenes, tráfico de narcóticos y de personas, y lavado de dinero.

Noticia al Día / EFE