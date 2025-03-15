Detienen a dos venezolanos por su presunta vinculación en el rapto de una mujer y su hija en Chile

Dos detenidos dejó la investigación por el rapto una mujer y su hija de 7 años, en Conchalí, Chile.

Ambas mujeres, de nacionalidad colombiana, fueron liberadas durante la noche del jueves 13 de marzo. Tanto la mujer como su hija se encontraban en buen estado de salud.

Luego de allanamientos, las autoridades chilenas detuvieron a los presuntos implicados. Precisaron, que solo uno de ellos estaría vinculado directamente al rapto. El otro fue capturado por infracción a la ley de armas.

Los individuos serían quienes ingresaron al hogar de la familia y cometieron el crimen. Además, apuñalaron al jefe de hogar.

Dentro de la investigación, también se revisa si el hombre herido habría sido raptado en días previos.

Noticia al Día / Bio Bio Chile