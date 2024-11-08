Detienen a hombre por matar a su pareja de 17 años en Valencia

Yosibeth Naileth Escalona Castillo, de 17 años, fue asesinada por su pareja Eduardo Gabriel Piña Vásquez, de 21.

El femicidio ocurrió la noche del 4 de noviembre, en la urbanización Trapichito, parroquia Miguel Peña del municipio Valencia, en Carabobo.

A través del extenso trabajo de campo realizado por las comisiones detectivescas, se pudo determinar que constantemente Escalona sostenía problemas con su pareja Piña Vásquez.

Ambos se amenazaban de muerte motivado por los celos y esa noche sostuvieron una fuerte discusión, originándose una riña entre ellos.

En un descuido, el hombre le asestó una herida mortal en el cuello y huyó del sitio, dejando morir a la adolescente en el lugar.

Luego de un amplio despliegue y presión policial, se materializó la captura del femicida, quien quedó a la orden de la Fiscalía 22° del Ministerio Público.

Noticia al Día