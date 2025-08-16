Detienen a ratero que pretendían linchar en el centro de Maracaibo

Una multitud de personas que pretendían tomar justicia por sus manos, quisieron linchar a un ladronzuelo señalado de cometer múltiples hurtos a varios comercios establecidos en el mercado Las Playitas, ubicado en el Casco Central de Maracaibo.

Para su suerte, una comisión de patrulleros del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) se presentó en el lugar para impedir el ajusticiamiento de Kelvis Gabriel Sánchez Chinchilla, de 26 años de edad, quien fue llevado al hospital Central para que recibiera asistencia médica.

Según el parte policial del CPBEZ, Sánchez Chinchilla fue señalado de tener días ingresando a varios locales comerciales y hurtar mercancía diversa, entre ellos un teléfono móvil, 150 dólares americanos, un bulto de platos de cristal y un bulto de cigarros, entre otros articulos.

Los comerciantes le venían haciendo seguimiento debido a sus fechorías; una vez en la sede policial algunos propietarios de los locales afectados llegaron a formular las respectivas denuncias en su contra. Luego de recibir asistencia, fue llevado a la Estación Policial Bolívar, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de Prensa



