Detienen a sujeto por golpear a una cajera en Valencia

Un joven que agredió a una cajera en La Isabelica quedó detenido por efectivos de la Policía Municipal de Valencia.

En el video se puede observar cuando el sujeto golpeó a la mujer por el pago de un producto. El hombre fue identificado y denunciado.

Luego de viralizarse el hecho en redes sociales, funcionarios policiales llegaron a la casa del hombre y se lo llevaron detenido.

El sujeto podría enfrentar cargos de violencia de género al golpear a una dama.

