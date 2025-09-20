Detienen a sujeto por maltratar a un perro en Carirubana-Falcón

La Policía Nacional Bolivariana (PNB), detuvo a Carlos Rafael Amaya Naranjo, de 46 años, tras maltratar a un perro, durante la noche del martes 16 de septiembre en el sector Bicentenario de la parroquia Punta Cardón, en el municipio Carirubana.

Los hechos quedaron grabados mediante una cámara de seguridad y se volvió viral en redes sociales, generando indignación entre los usuarios, ya que en el clip se observa a Amaya Naranjo lanzando violentamente a un perro contra el suelo.

La detención de Amaya Naranjo se llevó a cabo el pasado miércoles 17 de septiembre a las 6:40 de la tarde en el callejón 6 del sector 4, de la misma zona donde ocurrió el lamentable suceso.

Amaya fue puesto a la orden de la Fiscalía 14 del Ministerio Público, quienes llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.

Asimismo, las autoridades informaron que el agresor ya tenía antecedentes policiales, incluyendo arrestos previos por comercio de drogas, porte ilícito de arma de fuego y lesiones personales.

Lee también: Detienen a sujeto por maltratar a un gato en una villa en Maracaibo

Noticia al Día