Detienen a venezolano por asfixiar a una farmacéutica en Perú

Dalvy Enríquez Gamarra González, de 24 años, fue detenido por asfixiar a una farmacéutica dentro de su local, en el distrito de Cerro Colorado, Arequipa, en Perú. La víctima quedó identificada como, Cindy Choquehuanca Quispe, de 20 años.

El General PNP, Francisco Amadeo Ninalaya Martínez, informó que la detención se produjo a las 11 de la mañana del 6 de febrero tras una coordinación efectiva entre las regiones policiales de Arequipa y Puno, quienes obtuvieron información sobre el desplazamiento del sospechoso.

Durante el interrogatorio preliminar, Gamarra González confesó haber cometido el crimen. Dijo, que le pidió comida a la joven farmacéutica y esta lo maltrató. Según su testimonio, la asfixió hasta dejarla inconsciente.

Intentó esconderse en un hotel

Gamarra, se escondió en un hotel de Juliaca, pero le fue negado el acceso. La propietaria del establecimiento lo reconoció y alertó a las autoridades, lo que facilitó su captura. Según declaró, su plan era escapar hacia Bolivia y posteriormente dirigirse a Chile.

Las autoridades confirmaron que el sospechoso se encuentra en situación migratoria irregular, sin registro de ingreso al país ni documentación. Además, se le encontró en posesión de sustancias alucinógenas al momento de su detención.

Noticia al Día / Pachamana Radio