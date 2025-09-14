Domingo 14 de septiembre de 2025
Sucesos

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile

Según la PNB, tal vehículo formaría parte de una red transnacional dedicada al robo y hurto de vehículo en la nación austral

Por Greily Nuñez

Detienen en Mérida a hombre con una camioneta robada en Chile
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron en Mérida a un hombre, quien presuntamente transportaba una camioneta reportada como robada en Chile.

Efectivos de la división contra la delincuencia organizada (Dcdo) abordaron en El Vigía al señalado que conducía la camioneta Toyota, blanco, de nacionalidad chilena.

Según la PNB, tal vehículo formaría parte de una red transnacional dedicada al robo y hurto de vehículo en la nación austral.

Se conoció que esta red traslada, vía terrestre, los automóviles hurtados y/o robados, ingresándolos de forma fraudulenta a territorio venezolano, falsificando la documentación de nacionalización y darle apariencia de legalidad en la República, para luego venderlos», precisó la institución.

La identidad del hombre vinculado al hecho no fue aportada por las autoridades.

En Chile, las autoridades descubrieron un nuevo modus operandi, que ejecutan antisociales dedicados al robo y hurto de carros en ese país. Falsifican los documentos de esas unidades, burlan los controles y transitan por pasos no habilitados, por Bolivia y Brasil.

Ya en Venezuela, los automotores llegan a revenderse a un precio mucho mayor que en el mercado chileno, cotizándose hasta en 80 mil dólares. Además de los robos, las bandas también utilizan métodos como el fraude con seguros para obtener vehículos sin levantar sospechas.

Sin categoría

Maracaibo, 496 años de historia y resistencia (por Luz Neira Parra)

“Maracaibo mía, si no tuviera la gloria de tu pasado, bastaríame el orgullo de tu presente.”—Udón Pérez Maracaibo cumple hoy…
Al Dia

Trinidad y Tobago incautó 268 kilos de droga en una presunta embarcación procedente de Venezuela

Tres personas que iban a bordo de la embarcación se lanzaron al mar, mientras que otras dos, un trinitense y un latinoamericano, permanecieron a bordo

Al Dia

Fuerte incendio en una tienda de lencería en Barquisimeto

Autoridades del cuerpo de bomberos llegaron para controlar la situación
Sucesos

Muere motorizada venezolana tras impactar contra un tráiler en Perú

El conductor del tráiler fue trasladado a la comisaría para las diligencias de ley

