Detuvieron a "Los Rusos" con 290 vapers de contrabando en Táchira

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), realizaron la aprehensión de "Los Rusos", perteneciente a un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (G.E.D.O), en el municipio Ayacucho del estado Táchira.

Durante el procedimiento se logró la incautación de 290 vapers y componentes de computación de última generación, así como la retención de un vehículo.

Cabe recordar que el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de gaceta oficial Nro. 42.682 prohibió la fabricación, comercialización y uso de cigarrillos electrónicos y productos similares en Venezuela.

Noticia al Día / Notitarde