Dieciséis oficiales del CPNB fueron presentados ante el MP por la fuga del alcalde merideño

Dieciséis oficiales adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) fueron detenidos y presentados ante los tribunales merideños durante la madrugada de este lunes 28 de octubre, tras la presunta fuga del alcalde del municipio Rangel, Abraham Hayón, ocurrida hace tres días.

Cerca de la una de la mañana se llevó a cabo la audiencia de presentación de los policías incriminados, a quienes les imputan delitos de traición a la patria, asociación para delinquir y evasión de privado de libertad. La investigación como tal inició el mismo viernes 25, cuando Hayón no apareció en su celda.

Trascendió que los 16 policías permanecerán detenidos. Por este caso hay un fiscal nacional del Ministerio Público en Mérida y el segundo comandante de la PNB, comisario Miguel Domínguez, enviado directamente por el Ministerio de Interior y Justicia, según informó en su portal web El Pitazo.

Hayón estaba detenido en la sede del cuerpo de seguridad en Ejido, municipio Campo Elías. Además de los 16 investigados, el comisario Arsenio Mora fue destituido de su cargo, pues era quien dirigía el centro de detención preventiva donde se encontraba el alcalde.

Abraham Hayón estaba detenido por el supuesto delito de traición a la patria, tras la publicación de un video mediante sus redes sociales en el cual de manera explícita, manifiesta la tendencia política a la que pertenece.

