Diez heridos dejó choque de un Corsa contra un muro de contención en la vía Coro-Punto Fijo: Cinco de las víctimas son niños

Un accidente de tránsito ocurrido en horas de la noche de este domingo 27 de octubre dejó como resultado 10 personas heridas cuando el chofer de un vehículo pequeño, modelo Corsa, impactó a gran velocidad contra un muro de contención en la vía Coro-Punto Fijo en el estado Falcón.

El hecho tuvo lugar específicamente en el sector Los Hernández, parroquia Santa Ana. Los lesionados, entre los que se encuentran cinco niños, fueron socorridos por funcionarios de Protección Civil (PC) y llevados hasta el Hospital General Regional Dr. Rafael Calles Sierra.

Informes preliminares de este lamentable suceso indican que entre los ocupantes del vehículo, habían personas que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, tomando en cuenta varias botellas de cerveza que fueron halladas por las autoridades dentro del carro y en el sitio donde se produjo el siniestro.

La imprudencia al volante y el exceso de licor podrían ser las principales causas del accidente, según las primeras investigaciones. Las víctimas (cinco infantes, un adolescente y cuatro personas adultas) permanecen hospitalizadas bajo estrictos cuidados médicos.

El muro contra el que impactó el conductor del Chevrolet, modelo Corsa de color Champagne, es el del último retorno que se encuentra en sentido Punto Fijo-Coro, según informó el periodista Gerardo Morón en sus redes sociales.

