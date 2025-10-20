Difunden nuevo episodio de violencia entre mujeres en Ciudad Fabricio Ojeda, Lagunillas

Un nuevo incidente de violencia entre mujeres fue registrado este lunes en el complejo habitacional Ciudad Fabricio Ojeda, municipio Lagunillas del estado Zulia. El hecho fue difundido a través de redes sociales mediante un video que muestra la agresión ocurrida en plena vía pública.

En las imágenes se observa cómo una mujer toma por el cabello a otra que se encontraba sentada en una motocicleta. La fuerza del ataque provocó que el conductor del vehículo también cayera al suelo junto a la víctima. Vecinos del sector intervinieron rápidamente para intentar detener la confrontación.

Según el medio La Noticia en el Zulia, este episodio se suma a una serie de altercados similares reportados en la zona durante el año, lo que ha generado preocupación entre los habitantes. La comunidad advierte sobre el aumento de situaciones violentas que afectan la convivencia y solicitan acciones concretas por parte de las autoridades locales.

Noticia al Día / La Noticia en el Zulia