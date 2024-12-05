Diosdado Cabello asegura que no hay niños detenidos en el país

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este miércoles 4 de diciembre que en el país no hay niños detenidos, en respuesta al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien insistió en "la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos" en la nación caribeña.

"Nosotros no tenemos niños presos aquí, señor Karim Khan. A usted le dieron una información errada y está dando declaraciones sobre bases erradas", afirmó Cabello en su programa semanal ‘Con el Mazo Dando’, transmitido por el canal estatal VTV.

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, más de dos mil 400 personas fueron detenidas, según la Fiscalía, en contexto de protestas contra el resultado oficial anunciado por el ente electoral del país, que dio la reelección a Nicolás Maduro, una victoria que la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), considera "fraudulenta".

El pasado septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela aseguró que "al menos 158 niños", algunos con discapacidad, fueron detenidos en los primeros días de las protestas y fueron acusados de delitos "graves", como terrorismo o incitación al odio.

Noticia al Día / VTV