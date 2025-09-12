Director Nacional de Bomberos coordina acciones en Zulia tras explosión en planta de pirotecnia

El director nacional de Bomberos, Juan Carlos González, se encuentra en el estado Zulia para coordinar y supervisar las labores de apoyo a los cuerpos de bomberos locales, tras la explosión ocurrida en una empresa de artificios pirotécnicos ubicada en la Zona Industrial, II etapa, parroquia Marcial Hernández del municipio San Francisco.

Durante su visita, González sostuvo una reunión con autoridades regionales de bomberos y jefes de unidades operativas, con el fin de evaluar de primera mano la situación, definir un plan de acción conjunto y garantizar que el personal cuente con los recursos necesarios para continuar las labores en el lugar del siniestro.

El encuentro permitió reforzar la coordinación técnica y operativa para atender la emergencia, mitigar riesgos y salvaguardar tanto a la población como a los funcionarios que permanecen desplegados en la zona afectada.

