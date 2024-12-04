Discutió con su amigo de tragos y lo lanzó desde el quinto piso de un edificio en Caracas

Daniel José Marcano Sarmiento, de 26 años, mató a su amigo, Jhonalber Geraldis Blanco Velazco, de 38 años.

Las investigaciones efectuadas por los detectives del CICPC permitieron esclarecer el homicidio.

Los investigadores indicaron que el día del hecho, Marcano se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de Blanco, cuando sostuvieron una discusión.

La confrontación se tornó violenta y Marcano empujó a Blanco, quien cayó desde el quinto piso de un edificio, causándole graves heridas en su cuerpo. La víctima fue llevada al hospital Doctor Domingo Luciani, donde falleció posterior a su ingreso.

La detención de Marcano se generó en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador de Caracas, donde al verificarlo ante el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) arrojó que presentaba un registro policial por robo genérico.

Este caso quedó a la orden de la Fiscalía 98° Nacional del Ministerio Público en Materia de Protección de Derechos Humanos y Diversidad de Género.

Noticia al Día