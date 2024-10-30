Doce muertos y un herido dejó explosión en una planta de acero en México

Una explosión registrada dentro de una planta siderúrgica en el estado mexicano de Tlaxcala (centro) causó la muerte de al menos 12 personas y dejó a una más lesionada, informó este miércoles 30 de octubre el gobierno estatal.

"La madrugada de este miércoles se reportó un incendio en una fábrica de acero en la zona industrial del municipio de Xaloztoc, con un saldo hasta el momento de 12 muertos y un herido", informaron voceros del gobierno local en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El accidente ocurrió alrededor de las 03H00 locales (09H00 GMT) en una torre del complejo de la empresa Simec, en un parque industrial ubicado en el municipio de Xaloztoc, unos 150 km al este de Ciudad de México, agregó.

"Preliminarmente, se informó que la explosión se reportó en una torre, como la llaman los trabajadores, donde se realiza el vaciado del acero, que entró en contacto con agua y eso habría generado una reacción", detalló el gobierno estatal.

Agregó que el incendio provocado tras la explosión ya fue controlado y se concluyó también con las labores de supervisión para verificar que no existan más riesgos.

La fiscalía investiga

La zona de la explosión permanecía acordonada por fuerzas de seguridad, mientras que familiares de los trabajadores habían llegado al lugar para conocer sobre su situación, informó Juvencio Nieto, jefe de Protección Civil de Tlaxcala.

Decenas de ambulancias y patrullas arribaron al lugar tras el accidente, según imágenes de la televisión local. La gobernadora estatal, Lorena Cuéllar, lamentó lo ocurrido y dijo que irá personalmente «a atender» a las familias de los fallecidos.

Noticia al Día / SWI swissinfo.ch