Miércoles 03 de septiembre de 2025
Al Dia

Dos carros impactaron en la avenida Bella Vista con 5 de Julio

El choque fue notificado a funcionarios de la PNB

Por Greily Nuñez

La madrugada de este miércoles 3 de septiembre se registró un accidente de tránsito, en la avenida Bella Vista con 5 de Julio, en Maracaibo del estado Zulia.

Ambos vehículos se desplazaban por la reconocida vialidad cuando colisionaron. En uno de los automotores se encontraba una mujer de copiloto, quien comenzó a sangrar por su rostro debido al fuerte impacto.

El accidente vial fue notificado al servicio de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana, quienes llegaron al sitio al igual que otro organismo policial y atendieron a la fémina. Afortunadamente, lograron estabilizarla.

El impacto solo dejó daños materiales.

Noticia al Día

