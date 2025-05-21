Dos extorsionadores muertos al detonar dinamita contra una vivienda en Perú

Dos extorsionadores murieron tras detonar un artefacto explosivo contra una vivienda ubicada en el sector 2, grupo 4 del distrito de Villa el Salvador, en Perú. Uno de los fallecidos era venezolano.

El ataque ocurrió la madrugada del martes 20 de mayo, en plena prórroga del estado de emergencia en distritos de Lima Metropolitana y el Callao.

Testigos indicaron que los delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta, luego bajaron de la unidad y dejaron un artefacto explosivo, al parecer, dinamita. Sin embargo, al encender la mecha, el objeto detonó y los alcanzó, ocasionándoles serias lesiones en el cuerpo.

Varias casas resultaron afectadas (puertas y ventanas rotas) a causa de la onda expansiva. Además, en la pista y vereda, quedaron restos de la ropa usada por los hampones para cometer este acto delictivo.

Noticia al Día / El Diario El Popular