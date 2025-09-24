Confirman dos fallecidos y dos heridos en el accidente aéreo que se registró cuando un avión Learjet 55 se estrelló este miércoles 24 de septiembre, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar ubicado en Maiquetía, estado La Guaira.

Los fallecidos son el piloto y copiloto, cuyas identidades está en proceso de verificación. Bomberos aeronáuticos atendieron el siniestro.

De acuerdo con reportes preliminares, el siniestro tuvo lugar cuando la aeronave se disponía a aterrizar.

Los reportes iniciales indican que se trata de una avioneta Learjet 55 que se descontroló debido a la fuerte ventolera y cayó abruptamente.

Bomberos y equipos de emergencia se desplegaron en el lugar del accidente para sofocar las llamas

