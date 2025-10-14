Dos heridos en accidente vial en La Picola

Un accidente vial dejó como consecuencia dos personas heridas, en la calle 43 de la urbanización La Picola, en Maracaibo.

El choque ocurrió la tarde del lunes 13 de octubre, cuando un motorizado y su acompañante esquivaron los conos de una alcabala policial e impactaron contra el carro Renault Simbol color plateado el cual se disponía a entrar a su casa.

Los heridos, identificados como, Christian Collado y su acompañante, Nicole Castillo, fueron llevados a un centro de salud cercano. Por su parte, las autoridades de tránsito de la PNB realizaron el levantamiento correspondiente del choque.

Noticia al Día