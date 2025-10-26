Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Dos hermanos violaron a un niño de 11 años, en el caserío El Algodonal, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara.

Los aberrados quedaron identificados como, Samir Danilo Gamboa y Daniel Gamboa. Ambos se aprovecharon de la vulnerabilidad del menor y cometieron el abuso sexual.

La información la dio a conocer el fiscal general de la república, Tarek William Saab, quien agregó, que ambos fueron privados de libertad por el delito de abuso sexual a un niño.

"Dejaron secuelas imborrables", acotó Saab, a través de su red social Instagram. A diario, el Fiscal publica los casos más impactantes y sonados en el país, dándole celeridad en la investigación y justicia a sus familiares.

Noticia al Día