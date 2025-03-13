Dos jóvenes incitaron a su abuela a suicidarse y la grabaron mientras se rociaba gasoil en Cojedes

Dos jóvenes incitaron a su abuela, de 68 años, a suicidarse. El homicidio frustrado sucedió en el sector Las Quinta parroquia y municipio Tinaquillo del estado Cojedes.

Las autoridades del CICPC, informaron, que la sexagenaria le estaba exigiendo a sus nietas que desalojaran su casa.

En medio de la pelea, las jóvenes, Ambar Osmely Vivas Andrade (20) y Darberly Yeraly Zabaleta Andrade (17), incitaron a la sexagenaria a que se quitara la vida.

Esta presión conllevó a la abuela a rociarse gasoil, mientras que sus nietas la grababan sin prestarle la ayuda necesaria. Ambas huyeron del sitio y el video lo difundieron a través de las redes sociales.

La víctima fue llevada a un centro de salud donde fue atendida y los doctores afirmaron que su estado de salud es estable, así lo detalló el C/G Douglas Rico, durante el programa radial, CICPC al Día.

Luego de horas de búsqueda, las jóvenes fueron ubicadas y detenidas.

