Domingo 14 de septiembre de 2025
Al Dia

Dos marabinos heridos tras volcarse camión en la Falcón-Zulia

Ambos fueron llevados en vehículo particular hasta el hospital tipo II María Auxiliadora Muyale de Serafín

Por Greily Nuñez

Dos marabinos heridos tras volcarse camión en la Falcón-Zulia
Dos marabinos resultaron heridos tras volcarse un camión, en la carretera Falcón-Zulia, a la altura del sector La Curva, jurisdicción del municipio Dabajuro.

Según reportes de Protección Civil y Bomberos de Dabajuro, el vuelco del camión Volvo de plataforma, se registró alrededor de las 9:00 de la mañana de este domingo 14 de septiembre.

La información fue reseñada por el periodista Gerardo Morón, a través de su cuenta en Instagram.

Los heridos quedaron identificados como: Leduimar Perozo, de 38 años, y José Antonio Perozo, de 45 años, ambos de Maracaibo, estado Zulia.

Ambos fueron llevados en vehículo particular hasta el hospital tipo II María Auxiliadora Muyale de Serafín.

Leudimar sufrió escoriaciones múltiples y José Antonio sufrió traumatismo craneoencefálico severo y estaba por corroborarse una posible fractura de la base del cráneo. Ambos iban a ser referidos a un centro asistencial de Maracaibo.

Además de Protección Civil, en el sitio del accidente estuvieron comisiones de los Bomberos de Dabajuro y la Policía Nacional Bolivariana.

