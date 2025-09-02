Dos muertos dejó vuelco de una camioneta en el estado Bolívar

Dos jóvenes perdieron la vida durante este fin de semana tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito, mientras se desplazaban por la carretera principal del sector La Macarena, parroquia Agua Salada, municipio Angostura del Orinoco en Ciudad Bolívar.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Génesis de los Ángeles Acuña García, de 20 años, y Uriel David Reyes García (28), quienes se movilizaban a bordo de una camioneta marca Chevrolet, modelo Trail Blazer de color gris, en la cual se volcaron muriendo de inmediato.

Al sitio del vuelco se presentaron funcionarios bomberiles, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y de Protección Civil, para iniciar las investigaciones y sacar de la camioneta a los dos cuerpos, pues la misma quedó "patas arriba" en la vía.

Las autoridades competentes en materia de seguridad de la referida localidad se encuentran investigando las causas que motivaron el accidente para determinar las verdaderas causas que lo provocaron. Los cuerpos de ambos jóvenes fueron llevados hasta la sede del SENAMECF para la autopsia de rigor.

Noticia al Día / Nueva Prensa Digital