Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

Dos muertos y 35 heridos tras vuelco de autobús por un barranco en la vía hacia Choroní

El tramo donde ocurrió el siniestro es considerado por lo pobladores de la zona como uno de los más críticos y sinuosos de la vía que conecta a la costa con la ciudad de Maracay. Al parecer, el chofer del autobús tipo Encava, con placas YA77422 perdió el control en la segunda curva regresiva del mencionado sector, lo que provocó que cayera por el precipicio.

Por José Gregorio Flores

Dos muertos y 35 heridos tras vuelco de autobús por un barranco en la vía hacia Choroní
El accidente ocurrido en la carretera vía a Choroni dejó dos personas muertas y unas 35 heridas. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Dos personas muertas y más de 30 heridos fue el lamentable saldo del vuelco y caída de un autobús lleno de pasajeros a través de un barranco, hecho registrado durante la noche de este domingo 31 de agosto en la intrincada carretera que conduce hacia el poblado costero de Choroní, específicamente en la curva La Danta, municipio Girardot en el estado Aragua.

El tramo donde ocurrió el siniestro es considerado por lo pobladores de la zona como uno de los más críticos y sinuosos de la vía que conecta a la costa con la ciudad de Maracay. Al parecer, el chofer del autobús tipo Encava, con placas YA77422 perdió el control en la segunda curva regresiva del mencionado sector, lo que provocó que cayera por el precipicio.

Las dos víctimas fatales fueron identificadas como Janeth de los Ángeles Irumba, de 39 años de edad y Beatriz Elena Mendoza Bastidas. Trascendió que el conductor del Encava resultó gravemente herido con politraumatismo generalizado y craneoencefálico por lo que está delicado de salud.

Según se pudo conocer a través de las redes sociales de la agencia de tours organizadora, en el vehículo siniestrado viajaban 64 excursionistas, la mayoría de ellos presuntamente originarios del municipio Francisco Linares Alcántara.

El grupo había disfrutado durante el día de un recorrido que incluyó la visita a la Cueva de Tipire y a las playas Tibikijima y Playa Grande, en Choroní. Para el traslado se utilizaron dos autobuses, siendo una de estas unidades la protagonista del trágico evento.

Rescate y auxilio inmediato

Ante la emergencia, equipos de bomberos, paramédicos y organismos de seguridad se movilizaron de inmediato hacia la zona del accidente para realizar las labores de rescate y prestar los primeros auxilios a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital Central de Maracay y al Cipriano Castro en San Vicente, zona oeste de Maracay para su evaluación y tratamiento médico.

A pesar de la rápida respuesta, la magnitud del accidente y la complejidad del terreno dificultaron las labores. Al momento del cierre de esta edición, las autoridades no habían proporcionado datos oficiales y precisos sobre el estado total de los lesionados, ni se había confirmado de manera formal la existencia de víctimas fatales.

Se espera que en el transcurso del día de hoy se emita un boletín oficial con información detallada y corroborada. La carretera de Choroní, vital para el turismo regional, registra un largo historial de accidentes viales, lo que ha generado recurrentes llamados de la comunidad para que se implementen medidas de mitigación y mejora en su infraestructura.

Noticia al Día / Con información de El Siglo

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote:

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote: "A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax"

Padrino López:

Padrino López: "Estados Unidos quiere sembrar conflictos en la región y la Operación Mano de Hierro está dando resultados" "

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan "Tom Cruise" en redes sociales

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Noticias Relacionadas

Al Dia

Activan servicio de AGUA en 10 parroquias de Maracaibo

Hidrolago difundió el cronograma de abastecimiento del servicio Gravedad Norte/Santa María

Al Dia

De la placa de identificación al rastreo satelital: una nueva era para la seguridad de los animales de compañía

La combinación de rastreadores GPS y microchips RFID ofrece a los dueños una poderosa herramienta para encontrar y proteger a sus animales
Sucesos

Cinco personas resultaron heridas tras vuelco y choque de un autobús contra una casa en Mérida

El accidente dejó un saldo de cinco personas heridas que fueron llevadas a diferentes centros asistenciales de la referida localidad. Informaciones preliminares del hecho indican que el autobús presentó una falla en el sistema de frenos y en consecuencia, chocó contra la pared de una casa.

Entretenimiento

Barry Gibb cumple 79 años cultivando un legado musical que pasará a la eternidad

Barry Gibb cumple este 1 de septiembre 79 años de edad y aquí recordamos sus hazañas musicales.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025