Dos muertos y varios heridos tras fuerte accidente de tránsito vía al aeropuerto de Maracaibo

Dos muertos y varios heridos es el saldo que dejó un brutal accidente de tránsito, en la vía al aeropuerto de Maracaibo, en Zulia.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 22 septiembre, cuando, presuntamente, el conductor de un vehículo que se desplazaba a toda velocidad impactó contra varias personas.

El fuerte choque dejó dos personas sin vida en el lugar, mientras que otras fueron trasladadas a un centro de salud cercano.

Hasta los momentos se desconoce lo que pudo ocurrir y quienes serían las personas afectadas de este trágico hecho vial.

