Dos mujeres mueren tras accidente vial en Yaracuy: Viajaban desde Aragua hacia Barquisimeto

Dos mujeres perdieron la vida tras sufrir un accidente en la Autopista Centroccidental Cimarrón Andresote, a la altura de Cambural, municipio Peña, en el estado Yaracuy.

De acuerdo a lo reseñado por diario "Yaracuy al día" el hecho ocurrió la mañana de este domingo 10 de agosto, cuando María Gabriela Carrillo Oropeza de 19 años de edad y Gabriela Miyanu Pavón Castillo (23), viajan junto a sus parejas en un vehículo Daewoo Tico, color verde, conducido por uno de ellos.

El conductor habría perdido el control del automóvil, saliéndose de la vía y colisionando con las trinitarias ubicadas en la isla de la autopista. Se conoció, de acuerdo a la información recolectada por el citado medio, que los jóvenes se desplazaban desde el estado Aragua con destino a Barquisimeto.

Los hombres (hermanos) fueron identificados como Duván Yánez, quien conducía el vehículo, y José Luis Yánez, ambos resultaron con lesiones leves. Transcendió que Carrillo falleció en el sitio del hecho y Pavón en el Hospital Br. Rafael Rangel de Yaritagua.

Noticia al Día