Dos niños extraviados en el sector Los Estanques de Maracaibo

Dos niños fueron hallados en el sector Los Estaques, parroquia Manuel Dagnino del municipio Maracaibo, en Zulia. El hecho ocurrió la noche del martes 11 de febrero.

Residentes del citado sector encontraron a los pequeños caminando por la zona y les llamó la atención. Al acercarse y preguntarles por sus familiares, manifestaron que su progenitora los había abandonado, así lo dio a conocer el medio Esconusted.

De inmediato la comunidad notificó lo sucedido a las autoridades policiales, quienes acudieron al rescate. Los pequeños fueron evaluados por un médico y les brindaron comida.

Al parecer, los pequeños se encuentran bajo resguardo en una estación policial.

Se espera la presencia de miembros del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para la actuaciones de ley.

Noticia al Día