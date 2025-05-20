Lunes 25 de agosto de 2025
Sucesos

Dos personas heridas al ser impactadas por un carro en el corredor vial Cecilio Acosta

Fueron auxiliados por algunos ciudadanos del sector

Por Greily Nuñez

Dos personas heridas al ser impactadas por un carro en el corredor vial Cecilio Acosta
Cerca de las 9:00 de la mañana de este martes 20 de mayo, se registró un accidente de tránsito en el corredor vial Cecilio Acosta, en Maracaibo.

Presuntamente, dos personas que caminaban por la vía fueron impactados por un vehículo, quedando heridos en la carretera.

El conductor del carro se detuvo a auxiliarlos, así como algunas personas que transitaban por la vialidad. Tanto el hombre como la mujer sufrieron heridas y los ciudadanos llamaron a las autoridades pertinentes.

Los lesionados, cuyas identidades se desconoce, fueron llevados de urgencias a un centro de salud cercano.

