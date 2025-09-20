Dos personas heridas dejó accidente de tránsito en el sector Altos de la Vanega en Maracaibo

Dos personas resultaron heridas en horas de la tarde de este sábado 20 de septiembre tras sufrir un accidente de tránsito ocurrido en los alrededores de la estación del Metro del sector Altos de la Vanega, parroquia Francisco Eugenio Bustamante en Maracaibo.

Informes preliminares de este suceso indican que las víctimas fueron socorridas por transeúntes y varios conductores que se detuvieron para conocer el estado en el que se encontraban. Luego, los llevaron al hospital General del Sur, situado en la zona sur de la ciudad.

Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) se presentaron en el sitio para iniciar las investigaciones de rigor.

Noticia al Día