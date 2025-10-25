Dos primos muertos al volcarse e incendiarse su camioneta en Táchira

Dos primos murieron calcinados al volcarse e incendiarse su camioneta, en el distribuidor de San Pedro del Río, entre Colón y Lobatera, en Táchira.

La muerte de los jóvenes ocurrió la madrugada del viernes 24 de octubre, cuando el vehículo en el que iban sufrió un presunto desperfecto mecánico.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Moreno Rangel y Luis Moreno Zerpa, de 25 y 21 años respectivamente, ambos dedicados al cultivo y venta de productos agrícolas.

El servicio de Tránsito Terrestre de la PNB está investigando las causas del lamentable suceso, reseñó el medio Última Página Táchira.

