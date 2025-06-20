Dos venezolanos secuestraron a hombre que buscaba servicios sexuales en Chile

La Policía de Chile detuvo a dos venezolanos por el delito de secuestro, hecho ocurrido en noviembre del año pasado, en la capital.

Según detalló la policía civil, un hombre chileno agendó servicios sexuales a través de una página web.

El individuo llegó a un departamento ubicado en Las Condes para concretar el acto sexual. Sin embargo, fue intimidado y agredido físicamente en reiteradas ocasiones por más de 24 horas.

Durante su cautiverio, se le exigió —bajo amenazas con armas de fuego— una suma de dinero mayor a la inicialmente acordada. Para ello, se realizaron amenazas a su círculo familiar.

La investigación permitió dar con el paradero de dos de los eventuales autores del delito, los que fueron detenidos en Puente Alto, por parte de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros.

Además, se les incautaron armas de fuego, chalecos tácticos, cascos balísticos, teléfonos celulares, computadores y una agenda contable.

Marcelo Vargas, fiscal jefe de Análisis Criminal de la Fiscalía Oriente, señaló que el lugar donde se cometió el delito era parte de una red de comercio sexual donde no se descarta vínculo con trata de personas y tráfico de drogas.

El persecutor agregó que los venezolanos detenidos pasarán a control de detención este miércoles, los que serán formalizados por delitos de secuestro y tenencia ilegal de arma y tenencia ilegal de munición.

Noticia al Día / Bio Bio Chile