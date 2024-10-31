Drogados descuartizaron a una joven de 22 años y la lanzaron al río Orinoco

El femicidio de Dairy Hernández, fue esclarecido por detectives del CICPC, quienes dieron con los responsables de este crimen.

Los homicidas quedaron identificados como Alexander Salas, de 26 años, quien poseía un registro policial por robo y Braian Gil, de 23.

Familiares de la joven de 22 años, reportaron su desaparición ante el cuerpo detectivesco, alegando que la última vez que la vieron con vida fue en el sector Guaicaipuro I, parroquia Fernández Girón Tovar, municipio Atures, Puerto Ayacucho del estado Amazonas.

las autoridades comenzaron las investigaciones correspondientes las cuales dejaron en evidencia el atroz asesinato.

Indicaron, que la victima se encontraba en una casa abandonada ya que se había dejado de su expareja. Allí, estaba junto a Salas y Gil, quienes drogados optaron por asesinarla con un cuchillo.

Luego, cortaron su cabeza y extremidades superiores e inferiores para posteriormente lanzar todo al río Orinoco.

A los homicidas se les detuvo en la avenida Perimetral de la parroquia Luis Alberto Gómez, y se les colectó como evidencias un segmento de espuma de una colchoneta, un bolso y un cuchillo; siendo puestos a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público.

