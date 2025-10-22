Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

Efectivos de Polimaracaibo capturaron a un hombre por el presunto delito de abuso sexual contra su hijastra, de 19 años.

​El detenido quedó identificado como, Narciso Junior Gómez Espinoza, de 38 años de edad.

La progenitora de la víctima precisó que Gómez abusaba sexualmente de su hija desde que tenía 13 años, sin embargo, en ese momento desconocía lo sucedido.

​La situación se dio a conocer este lunes 20 de octubre, cuando un amigo de la joven la animó a revelar la agresión sexual a la que fue sometida durante seis años.

Luego de las valoraciones médicas, el detenido fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Noreste, ubicado en el parque Vereda del Lago, para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Noticia al Día / Nota de prensa