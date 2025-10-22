Miércoles 22 de octubre de 2025
Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

La tenía amenazada

Por Greily Nuñez

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo
Efectivos de Polimaracaibo capturaron a un hombre por el presunto delito de abuso sexual contra su hijastra, de 19 años.

​El detenido quedó identificado como, Narciso Junior Gómez Espinoza, de 38 años de edad.

La progenitora de la víctima precisó que Gómez abusaba sexualmente de su hija desde que tenía 13 años, sin embargo, en ese momento desconocía lo sucedido.

​La situación se dio a conocer este lunes 20 de octubre, cuando un amigo de la joven la animó a revelar la agresión sexual a la que fue sometida durante seis años.

Luego de las valoraciones médicas, el detenido fue trasladado al Centro de Coordinación Policial Noreste, ubicado en el parque Vereda del Lago, para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

