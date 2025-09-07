Domingo 07 de septiembre de 2025
Al Dia

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

La cantidad de golpes que expuso durante su confesión, fueron consistentes con las lesiones fijadas durante el protocolo de autopsia. La violenta relación que Carlos mantenía con Daikelis motivó a que fuese echado de la casa, a la cual decidió volver resuelto a lo que hizo a la 1:00 de la madrugada del martes 2 de septiembre.

Por José Gregorio Flores

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro
Carlos Alberto Gutiérrez, de 34 años de edad, ya fue imputado y pagará su condena en Coro. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

A solicitud del Ministerio Público el Tribunal Cuarto de Control de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, extensión Coro, ratificó la tarde de este viernes cinco de septiembre la privativa de libertad contra Carlos Alberto Gutiérrez (34) autor material de la masacre de tres integrantes de una familia, hecho perpetrado en una humilde vivienda de la calle las Flores de Mene Mauroa, municipio Mauroa del estado Falcón la semana pasada.

El Tribunal a cargo de la abogada Francisca Chirinos decretó la privación judicial por el delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en la ejecución de un robo, tipos previstos en los artículos 405 y 406 numeral 1 y 2 del Código Penal, según la Boleta de Privación de Libertad 4CO-38-25 relacionado con el asunto principal IP01-P-2025-002687.

Carlos Alberto asesinó de tres tubazos en la cabeza a Kelvis Nicolás Navas Díaz, de 59 años; a Dania Gregoria Gutiérrez, de 60 años, quien dormía en la hamaca la mató de dos tubazos y con Daikelis José Nava Gutiérrez, de 23 años, se ensañó al darle al menos seis tubazos dejándola en una cama.

La cantidad de golpes que expuso durante su confesión, fueron consistentes con las lesiones fijadas durante el protocolo de autopsia. La violenta relación que Carlos mantenía con Daikelis motivó a que fuese echado de la casa, a la cual decidió volver resuelto a lo que hizo a la 1:00 de la madrugada del martes 2 de septiembre.

Un día antes de consumar los tres homicidios, Daikelis José Nava Gutiérrez y su asesino discutieron fuertemente, al punto que ella lo abofeteó varias veces. En consecuencia, sus padres le exigieron a Carlos Alberto que se fuera de la vivienda y así lo hizo pero por poco tiempo, pues horas después regresaría armado con un tubo.

Tras la masacre, Carlos se llevó el celular de una de las víctimas y algunos objetos, huyendo hasta Maracaibo y tras gestionar algunos recursos, procuró irse a Colombia. No obstante y tras el rastreo por celular, la Delegación Municipal del Cicpc de Paraguachón, municipio La Guajira, lo detuvo y entregó al Cicpc de Dabajuro que lo trajo a Falcón y entre las diversas diligencias, dio por esclarecido el caso.

Este viernes cinco de septiembre, durante la audiencia, se decretó privativa judicial y reclusión del triple homicida en la Comunidad Penitenciaria de Coro, ingreso que no obstante deberá esperar por la aprobación del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Daikelis José Nava Gutiérrez, de 23 años de edad, fue asesinada al recibir no menos de seis tubazos en la cabeza por parte de su "amado".

Noticia al Día / Con información de El Regional del Zulia

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Papa pide a los jóvenes no malgastar su vida durante canonización de Carlo Acutis

Papa pide a los jóvenes no malgastar su vida durante canonización de Carlo Acutis

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Fiscal Saab advierte arresto de Edmundo González si regresa al país

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

FANB desmantela campamento de minería ilegal en el estado Amazonas

FANB desmantela campamento de minería ilegal en el estado Amazonas

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Carlo Acutis es proclamado como el primer santo milenial

Carlo Acutis es proclamado como el primer santo milenial

Noticias Relacionadas

Sucesos

El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

La cantidad de golpes que expuso durante su confesión, fueron consistentes con las lesiones fijadas durante el protocolo de autopsia. La violenta relación que Carlos mantenía con Daikelis motivó a que fuese echado de la casa, a la cual decidió volver resuelto a lo que hizo a la 1:00 de la madrugada del martes 2 de septiembre.
Al Dia

Carlo Acutis es proclamado como el primer santo milenial

El joven italiano es reconocido por su incansable labor de evangelización a través de internet
Al Dia

Nubosidad, lluvias dispersas y actividad eléctrica en el Zulia y otras regiones

Maracaibo tendrá nubosidad parcial y lluvias nocturnas
Al Dia

Maracaibo se rindió al amor eterno de Rocío Dúrcal en 1995

La española logró el máximo galardón del festival celebrado en la Plaza de Toros

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025