El asesino de la familia en Mene Mauroa ya fue imputado y pagará su condena en la penitenciaría de Coro

A solicitud del Ministerio Público el Tribunal Cuarto de Control de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, extensión Coro, ratificó la tarde de este viernes cinco de septiembre la privativa de libertad contra Carlos Alberto Gutiérrez (34) autor material de la masacre de tres integrantes de una familia, hecho perpetrado en una humilde vivienda de la calle las Flores de Mene Mauroa, municipio Mauroa del estado Falcón la semana pasada.

El Tribunal a cargo de la abogada Francisca Chirinos decretó la privación judicial por el delito de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en la ejecución de un robo, tipos previstos en los artículos 405 y 406 numeral 1 y 2 del Código Penal, según la Boleta de Privación de Libertad 4CO-38-25 relacionado con el asunto principal IP01-P-2025-002687.

Carlos Alberto asesinó de tres tubazos en la cabeza a Kelvis Nicolás Navas Díaz, de 59 años; a Dania Gregoria Gutiérrez, de 60 años, quien dormía en la hamaca la mató de dos tubazos y con Daikelis José Nava Gutiérrez, de 23 años, se ensañó al darle al menos seis tubazos dejándola en una cama.

La cantidad de golpes que expuso durante su confesión, fueron consistentes con las lesiones fijadas durante el protocolo de autopsia. La violenta relación que Carlos mantenía con Daikelis motivó a que fuese echado de la casa, a la cual decidió volver resuelto a lo que hizo a la 1:00 de la madrugada del martes 2 de septiembre.

Un día antes de consumar los tres homicidios, Daikelis José Nava Gutiérrez y su asesino discutieron fuertemente, al punto que ella lo abofeteó varias veces. En consecuencia, sus padres le exigieron a Carlos Alberto que se fuera de la vivienda y así lo hizo pero por poco tiempo, pues horas después regresaría armado con un tubo.

Tras la masacre, Carlos se llevó el celular de una de las víctimas y algunos objetos, huyendo hasta Maracaibo y tras gestionar algunos recursos, procuró irse a Colombia. No obstante y tras el rastreo por celular, la Delegación Municipal del Cicpc de Paraguachón, municipio La Guajira, lo detuvo y entregó al Cicpc de Dabajuro que lo trajo a Falcón y entre las diversas diligencias, dio por esclarecido el caso.

Este viernes cinco de septiembre, durante la audiencia, se decretó privativa judicial y reclusión del triple homicida en la Comunidad Penitenciaria de Coro, ingreso que no obstante deberá esperar por la aprobación del Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Daikelis José Nava Gutiérrez, de 23 años de edad, fue asesinada al recibir no menos de seis tubazos en la cabeza por parte de su "amado".

Noticia al Día / Con información de El Regional del Zulia