El asesino de la niña Sofía Delgado tenía una oscura obsesión por ese nombre

El presunto asesino violó a otra niña con ese nombre. Autoridades indican que tiene problemas mentales

El asesinato de la niña Sofía Delgado sacudió a Colombia y a sus países cercanos. La niña fue hallada sin vida el jueves 17 de octubre, luego de transcurrir 19 días desaparecida.

La crueldad con que fue asesinada removió a todo un país y sus dirigentes, quienes repudiaron el crimen.

El presidente Gustavo Petro se pronunció con contundencia frente al asesinato de Sofía Delgado. En un mensaje en la red social X, el mandatario expresó: “Las niñas y niños de nuestro país no merecen un mensaje de solidaridad por esta red social cuando sus derechos no son respetados ni protegidos. Los niños merecen que sus sueños no se sigan acabando. No podemos permitir más noticias como la de Sofía”.

Sofía, oscura obsesión

Las autoridades iniciaron las investigaciones y con ello la detención del presunto homicida. Su nombre, Brayan Campo, un hombre de 32 años, y sobre quien reposa fuertes antecedentes penales, siendo estos por abuso sexual.

El mismo delito que habría cometido contra la niña Sofía, también lo perpetró contra una pequeña del mismo nombre. Además, su propia hija de 6 años, se llama Sofía. Las coincidencias enlazan un severo problema mental, aquel que fue presentado por la gobernadora del Valle del Cauca.

"Brayan Campo presenta problemas de salud mental y mostraba una preocupante obsesión por el nombre Sofía, ya que también estaba vinculado a otro caso de abuso sexual con una víctima del mismo nombre. Además, su propia hija, de solo 6 años, comparte el mismo nombre".

El coronel Carlos Oviedo informó ante los medios de comunicación que el hombre desde 2018 tiene un proceso abierto por el delito de violación con menor de 14 años.

“A través de un trabajo de dos diligencias de registro y allanamiento y un trabajo científico, encontramos al interior del establecimiento comercial fluidos biológicos que Medicina Legal nos confirma que es de una persona y cuando se hace el cotejo con la madre, arroja 99,9% que es de Sofía”, explicó el uniformado.

Durante la diligencia, el hombre aseguró que Evelyn Julieth Rodas, la otra mujer capturada y quien sería su pareja sentimental, no está relacionada con el crimen, por lo que el juez la dejó en libertad.

