El chofer del autobús y la copiloto del camión son las víctimas fatales del choque en Mara

Dos muertos fue el saldo que dejó el brutal choque entre un autobús del transporte público y un camión en el sector La Tigra del municipio Mara, en Zulia.

Las víctimas fatales fueron el chofer del bus y una acompañante del camión. Hasta los momentos no han podido ser identificados.

El choque ocurrió la noche del miércoles 30 de octubre, cuando ambos automotores se desplazaban por la citada vialidad y presuntamente, el chofer del camión impactó contra el autobús, provocando que este se volcara.

En el lugar resultaron heridos todos los ocupantes, quienes fueron llevados al Hospital Universitario de Maracaibo. Desafortunadamente, en el centro de salud falleció el chofer del bus y la mujer, quien acompañaba al conductor del camión.

Los heridos José Parra, José Castillo y Francisco González (62), siguen bajo observación médica en el HUM, acotó el periodista Jhorman Cruz.

Así quedó el bus

Destrozado quedó la parte delantera del autobús del transporte público que cubría la ruta Maracaibo-Los Filuos.

A un costado del automotor, en la parte de arriba, quedaron intactas las letras que decían "Dios con nosotros", aquellas que sobresalían por su color rojo y se visibilizaban a gran distancia.

El autobús de placa 6045A2Y, fue recuperado por las autoridades de la Policía Nacional Bolivariana, puesto que debido al volcamiento quedó metido en los matorrales.

Las autoridades comenzaron a investigar de quién sería la responsabilidad y con ello las actuaciones correspondientes.

