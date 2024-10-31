El homicida de la maestra Libni Gil se negó a la ruptura de la relación, CICPC esclareció el crimen

Una comisión policial del CICPC, aprehendió a Héctor García (35), apodado "Tito", quien fue el responsable de asesinar a la maestra de preescolar Libni Gil, de 33 años, en Sucre.

La detención ocurrió en la urbanización Augusto Malavé Villalba, parroquia Bolívar, municipio Bermúdez, Carúpano del estado Sucre.

El asesinato ocurrió en horas de la noche del pasado 22 de octubre, en la vivienda de la maestra, donde García negado a la ruptura de la relación sentimental que perduró por seis años, la golpeó y la arrojó al suelo para luego estrangularla hasta causarle la muerte.

Con la premura del caso, el femicida quedó a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del Segundo Circuito Judicial Penal del estado Sucre.

Noticia al Día