El oficial de la Pnb iba a visitar a una joven y lo mataron para robarle su motocicleta en Valencia

El crimen del oficial de la Pnb, Derwin José Linares Villasmil, fue esclarecido por detectives de la Policía Científica.

El homicidio ocurrió el pasado 16 de octubre, en el sector 19 de abril de Valencia, estado Carabobo, llevando a las autoridades al trabajo de investigación, logrando detener a uno de los responsables del hecho.

De acuerdo al trabajo realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Valencia, se pudo conocer que la víctima se trasladó hasta la referida dirección para encontrarse con una joven con la que se encontraba saliendo.

Al estar en el sitio fue interceptado por Anthony José Zambrano (35) y otros hombres más por detener; quienes lo sometieron con la intención de despojarlo de su motocicleta.

Los antisociales lo interceptaron y le propinaron varios impactos, para luego huir del sitio con el vehículo de la víctima.

La aprehensión del victimario se generó en el sector Ciudadela José Martín, parroquia Urbana Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo, donde también se recuperó un Daewoo Lanos, placa AB394KU, usado por estos criminales el día del homicidio,

Además, fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que el detenido posee registros policiales por homicidio Intencional y Porte ilícito de armas de fuego.

Noticia al Día