El pescador que no sabía nadar

Al escribir esta historia cuyos datos extraemos del diario digital colombiano "El Pilón" vuela la imaginación a los pueblos junto al mar de los tiempos de Jesús: Galilea, Samaria, Cafarnaún donde ocurrieron pasajes hermosos del cristianismo como el llamado de los discípulos, especialmente, Pedro que su nombre significa "piedra" sobre el cual dejó El Hijo de Dios la misión de dirigir a los primeros en aceptar el mensaje.

Reseña "El Pilón" que:

Luego de más de un día de búsqueda, encontraron el cuerpo sin vida de Juan David Morales Hernández, quien había desaparecido el martes en el sector de Puerto Viejo, en Gamarra, Cesar.

El descubrimiento se realizó en la zona de Regidor, Bolívar, gracias al trabajo conjunto de la Defensa Civil de Gamarra y la Secretaría de Gobierno municipal.

El cuerpo de Morales Hernández fue llevado al municipio de La Gloria, donde la Policía realizó el informe correspondiente para que el CTI de la Fiscalía se encargara de los trámites legales y la entrega a sus familiares, residentes en Córdoba.

En la orilla del río, donde Juan David fue visto por última vez, se encontraron su moto, su atarraya y otras pertenencias. Según sus allegados, a pesar de que le gustaba pescar, Juan David no sabía nadar.

Debido a este y otros incidentes recientes en el río Magdalena, las autoridades locales y los equipos de rescate han emitido un llamado a la comunidad para que tomen precauciones extremas al pescar o realizar actividades recreativas en el río.

Como informa el diario, Juan David, no sabía nadar.

JC