"El Sansón" robó dentro de una vivienda y violó a una adolescente de 14 años en Caracas

Funcionarios del CICPC detuvieron a un hombre por perpetrar el robo dentro de una vivienda y arremeter contra una adolescente de 14 años.

Los detectives siguieron las pesquisas de campo con relación al abuso sexual que sufrió la menor durante la ejecución del robo dentro de su vivienda, hecho ocurrido en agosto del 2024.

El delincuente Madison Yndiani Salcedo Vuelvas (23), apodado El Sansón junto a José David Carreño Soto (18), quien fue detenido previamente, ingresaron a la vivienda de la víctima, donde haciendo uso de armas de fuego y bajo amenaza de muerte, sometieron a los presentes, amordazándolos y despojándolos de sus pertenencias.

Una vez ejecutado el robo, alias Sansón, arremetió contra la joven, a quien agredió física y sexualmente, para luego huir del sitio; la detención de este criminal se generó en Catia, Tercera Avenida, parroquia Sucre, municipio Libertador, en Caracas.

Luego de su captura fue verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que presenta dos solicitudes: juzgado tercero de control de violencia contra la mujer del área metropolitana ce Caracas y, ante el juzgado 42° de primera instancia en funciones de control del circuito judicial del área metropolitana de Caracas, por aprovechamiento de cosas provenientes del delito.

Noticia al Día