Sábado 20 de septiembre de 2025
Sucesos

El venezolano que participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay dio detalles de cómo se planeó

El hombre manejaba el vehículo donde se movilizaron los atacantes

Por Greily Nuñez

El venezolano que participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay dio detalles de cómo se planeó
Carlos Eduardo Mora González, de origen venezolano, fue uno de los implicados en el ataque contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido Centro Democrático.

Mora fue el conductor del Chevrolet Spark gris oscuro que utilizaron para transportar a los implicados en el atentado contra Uribe. El venezolano se entregó a las autoridades colombianas y, en su primera declaración, ofreció una visión detallada de los acontecimientos que precedieron al ataque.

Según Semana, Mora afirmó que aceptó participar en la operación sin conocer inicialmente la identidad de la víctima, pero admitió que comprendía que se trataba de un asesinato.

De acuerdo con el testimonio entregado a la Fiscalía General de Colombia, Mora fue contactado por un hombre apodado “el Costeño”, identificándolo como la figura principal detrás de la planificación del ataque.

Mora relató que el viernes 6 de junio de 2025 recibió un mensaje de WhatsApp del Costeño mientras trabajaba mediante la aplicación de transporte InDrive en Soacha.

Explicó el recorrido

Según su declaración, el Costeño le ofreció 5 millones de pesos colombianos (aproximadamente 1.200 dólares) para actuar como conductor en el marco de la operación criminal.

El conductor narró los primeros detalles del encuentro. “Fui a recoger al Costeño a la avenida Primero de Mayo; él estaba vestido con una chaqueta negra y un jean azul. Me explicó que la operación consistía en ‘meterle plomo’ a alguien, pero no reveló la identidad de la persona”, señaló Mora, según lo reportado por el medio colombiano.

Los planes iniciales incluyeron un recorrido por la zona conocida como Modelia, en Bogotá, donde se familiarizaron con el lugar que sería escenario del atentado.

Mora también proporcionó detalles sobre la integración de otros actores en el crimen. Según relató, al llegar a Plaza de las Américas, el Costeño ordenó recoger a un menor de edad que actuaría como sicario.

Durante el trayecto, el “Costeño” negoció con el adolescente, ofreciéndole 20 millones de pesos (aproximadamente 4.800 dólares) por ejecutar el asesinato.

Mora describió el momento así: “El “Costeño” le mostró al chino el parque donde debía actuar y le indicó que, una vez estuviera en posición, debía llamarlo”. Estas declaraciones sitúan al menor como una pieza clave en la ejecución del crimen.

Un tercer personaje, una mujer que acompañó al “Costeño” y al sicario, también desempeña un papel relevante en esta trama, según la reconstrucción de los hechos. En palabras de Mora, “la muchacha fue quien le pasó el arma al ”Costeño", y este se la entregó al chino. También fue ella quien le pidió al menor que se quitara la chaqueta y la gorra, llevándose después sus pertenencias”. Este dato ha permitido a las autoridades identificar y rastrear a más involucrados.

El día del atentado, el “Costeño” volvió a contactar al conductor. “Me pidió que nos viéramos en el parque a las 4:30 p.m., donde llegamos poco después de las cinco, acompañados de la muchacha y el chico”, afirmó Mora en su declaración.

Fue aquí donde se ultimaron los detalles del ataque y se entregó el arma al menor. Mientras el sicario se preparaba para actuar con aparente calma, Mora permaneció en el vehículo.

Se entregó a las autoridades

Los eventos posteriores al ataque y su impacto comenzaron a conocerse rápidamente a través de redes sociales. Mora confesó haberse enterado del alcance del crimen por las noticias del día siguiente, al identificar al menor detenido como la persona que había recogido y transportado.

“Vi lo que publicaban y reconocí al chino; fue ahí cuando me di cuenta de la magnitud de lo que ocurrió. Sin embargo, decidí que no tenía sentido ocultarme y preferí enfrentar las consecuencias”, declaró Mora al medio.

El conductor argumentó que, aunque sabía que formaba parte de un homicidio, creyó que sería un conflicto entre bandas criminales, minimizando inicialmente las implicaciones del acto.

Temas:

Noticias Relacionadas

Zulia

Conozca las avenidas que estarán cerradas por motivo de la Ciclovía en Maracaibo este domingo 21-Sep

El cierre se llevará a cabo a partir de las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 am
Sucesos

Dos personas heridas dejó accidente de tránsito en el sector Altos de la Vanega en Maracaibo

Dos personas resultaron heridas en horas de la tarde de este sábado 20 de septiembre tras sufrir un accidente de tránsito ocurrido en los alrededores de la estación del Metro del sector Altos de la Vanega, parroquia Francisco Eugenio Bustamante en Maracaibo.
Sucesos

Ministerio Público del Zulia imputará a tres personas que se desplazaban en una moto sin casco y violando las leyes de tránsito

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este viernes 19 de septiembre sobre la aprehensión de tres jóvenes que se desplazaban en una motocicleta sin casco e incumpliendo las normativas sobre tránsito terrestre, poniendo en riesgo sus propias vidas.

Sucesos

Rescatan a hombre tras 24 horas en cautiverio en La Concepción, JEL

Efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscritos al Comando de Zona Nº 11 Zulia, lograron rescatar a un hombre luego de estar durante 24 horas en cautiverio. El procedimiento se realizó en el sector Los Rosales, parroquia La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
