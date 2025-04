Elianta Quintero a NAD: "Hablé con Dios 40 minutos bajo los escombros"

Cuarenta minutos aferrada a Dios fue la salvación de la periodista Elianta Quintero, en aquella tragedia suscitada la madrugada del martes 8 de abril, en la discoteca Jet Set, en República Dominicana.

La reconocida comunicadora social fue una de las pocas sobrevivientes de ese fatídico derrumbe, y hoy, lo describe como una nueva y maravillosa oportunidad de vida: "Volví a nacer", así lo escribió Quintero en su red social Instagram.

En una entrevista para Noticia al Día, Quintero contó su experiencia y precisó que todo fue muy rápido. "Yo estaba concentrada en el concierto porque Rubby terminaba de hacerle un homenaje a Venezuela y estábamos muy emocionados. De repente, a nuestra derecha, logramos observar que había un movimiento extraño, pasaba algo, pero, no descifrábamos qué era, cuando sentí como un estruendo y en microsegundos ya nosotros estábamos bajo los escombros", relató la zuliana.

La mayoría de las personas quedaron tapiadas en el derrumbe, y aquellas que lograron salir, corrían para salvarse, pero, a su vez, hundían aún más a aquellos que estaban debajo de los escombros porque les pasaban por encima. Este horror también lo vivió la recordada periodista de Venevisión.

"Yo estaba muy cerca de la tarima, pero en un lateral que daba a un bar, y ese bar tenía una puerta de emergencia. Cuando esto sucede, la gente comienza a correr, a agarrar por ahí y nos pasaban por encima. Por esa misma puerta comenzó a entrar la policía y ya sabía que estaba la ayuda", contaba la periodista.

Aquel trágico episodio lo comparó con aquellos casos que cubría cuando reportaba para la fuente de sucesos en Venezuela.

Minutos eternos

"Fueron casi 40 minutos los que pasé debajo de los escombros y cada minuto eran una eternidad para mí. Todo quedó a oscuras y yo movía una manito para tocar a mi primo y en medio de aquellos gritos de desesperación de las personas, yo guardé la calma. Soy claustrofóbica y siempre pensaba en lo terrible que sería morir aplastado o asfixiado; y cuando yo caí boca abajo y me vi ahí, dije, ¡esto se materializó, mi mayor miedo pasó!", explicó en compañía de su primo en su residencia en Dominicana.

En medio de esta tribulación y tirada boca abajo debajo de los escombros de aquella discoteca, la periodista comenzó a clamar al Señor Jesucristo y a la Virgen del Chiquinquirá. "Comencé a hablar con Dios como si estuviera ahí físicamente conmigo y le dije que esto lo iba a llevar conmigo, que él me estaba cubriendo con su manto protector. Tú me vas a dar la calma que yo necesito porque esto se puede tardar, en mi mente yo me decía que en mí se iba a ser su voluntad".

"Esos 40 minutos fueron una especie de vientre que me hizo renacer a una nueva vida, ninguno de los que salimos de allí somos los mismos después de ese episodio. Decidí hablar para dar testimonio de que Dios existe y yo soy muestra de eso, yo soy un milagro", finalizó diciendo la periodista Elianta Quintero, en su entrevista concedida para Noticia al Día.

Noticia al Día