Domingo 14 de septiembre de 2025
Sucesos

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos

Llegó a un comando policial para exigir la liberación de un detenido

Por Greily Nuñez

En Carabobo: Llegaba a los comandos policiales y se identificaba como diputada para exigir liberación de ciudadanos
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la división motorizada base territorial Carabobo, detuvieron a una mujer que se hacía pasar por diputada del Consejo Legislativo de esta entidad.

La mujer, identificada como Rosa Amelia Magallanes, se presentó en la División Motorizada de la PNB, sede Valencia, para exigir la liberación de un ciudadano, bajo la amenaza de utilizar sus influencias.

Sin embargo, los funcionarios, al verificar su información, confirmaron que su periodo como diputada había finalizado y que actualmente no tenía tal investidura, reseñó Últimas Noticias.

Alexander Suárez, presidente del Consejo Legislativo del estado Carabobo, indicó a los funcionarios que Magallanes tenía prohibida la entrada al parlamento regional y que era reincidente, ya que se apersonaba a los despachos policiales a exigir liberación de ciudadanos.

Ante ello, la mujer fue detenida por usurpación de funciones, tráfico de influencias e incitación al odio en el estado Carabobo.

Noticia al Día / Últimas Noticias

