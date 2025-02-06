En Caracas: Hallaron muerta a una septuagenaria y cuatro años después descubrieron que su abogado de confianza la asfixió

Funcionarios del CICPC esclarecieron el homicidio de, Carmen Cecilia González de Granado (79), ocurrido en junio del 2021, en la avenida Fuerzas Armadas con avenida Panteón, parroquia San José, en Caracas.

Las investigaciones arrojaron que su abogado de confianza, identificado como, Vidal Wulboornee Suárez Milla (54), fue quien ejecutó el crimen.

Inicialmente, la víctima fue hallada en el interior de su vivienda en estado de descomposición y, con un cartel manuscrito colocado en su pecho; por lo que luego de un extenso trabajo de investigación y estudio grafotécnico, se determinó la responsabilidad de Suárez.

Se pudo conocer que Suárez Milla, ingresó al apartamento, la sometió y la asfixió con una almohada hasta matarla. Posteriormente, la despojó de un dinero en efectivo y otros artículos de valor, dejando el manuscrito para simular que el hecho fue cometido por terceras personas.

El homicida fue detenido en la avenida Lecuna, esquina de Pinto a Miseria de la parroquia Santa Rosalia, en Caracas. Presentaba una solicitud por el juzgado primero de primera instancia estadal en función de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, por homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil y falsa atestación ante funcionario; quedando a disposición de la Fiscalía 41° del Ministerio Público.

Noticia al Día