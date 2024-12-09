En Chile: Pretendieron vincular a estudiante venezolano en una agresión contra un compañero de clase y la institución lo desmintió

La madre de un menor de 10 años, denunció una grave situación que vivió su hijo en la Escuela Cervantes Básica, establecimiento dependiente de la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago.

El hecho ocurrió el pasado 14 de octubre. Según acusó Macarena Undurraga en conversación con BBCL, se trató de un episodio de bullying contra su hijo con condición TEA. Mientras que el colegio catalogó la situación como un “accidente escolar”.

¿Qué ocurrió?



En concreto, la progenitora denunció que su hijo sufrió lesiones graves luego de que dos compañeros lo empujaran contra el fierro de una estructura en el patio del establecimiento.

Por su parte, el día de los hechos, el establecimiento emitió un comunicado. “Se encontraban unos estudiantes jugando a la pelota y uno de ellos toma a su compañero y lo empuja buscando dominar el balón, provocando con este movimiento que se caiga sobre el parante de voleibol, cayendo sobre un trozo de fierro”, decía el escrito.

De acuerdo a los informes médicos, el diagnóstico del menor fue una “herida compleja recto-uretral por empalamiento”. Sin embargo, la declaración del colegio sobre el calificado como “accidente escolar” apunta: “Compañero lo empuja y provoca corte en glúteo derecho”.

La mamá dice saber quienes fueron los responsables de las lesiones graves contra su hijo, apuntando a dos alumnos. “Uno le hizo esto a mi hijo y el otro se reía mientras se desangraba. Ambos son venezolanos”, aseguró.

No hay venezolanos implicados

La Escuela Cervantes Básica de Santiago, emitió un comunicado en respuesta a las denuncias realizadas por Macarena Undurraga, madre del estudiante de 10 años que sufrió lesiones graves ‘por empalamiento’ el pasado 14 de octubre.

“Queremos destacar que los estudiantes involucrados tienen edades similares y que no hay estudiantes extranjeros entre ellos”, declaró la dirección del liceo.

Frente a estas declaraciones, el comunicado del establecimiento enfatizó: “entendemos que la difusión de información errónea o distorsionada en redes sociales ha generado incertidumbre y preocupación en nuestra comunidad”.

