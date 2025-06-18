En Chile: Vecinos asesinaron a una venezolana por tener música a todo volumen cuando celebraba el Día del Padre

Yaidy Garnica Carvalina fue asesinada de un disparo frente a sus hijas en Cerro Navia, en Chile.

La víctima tenía música a todo volumen porque celebraba el Día del Padre.

Al parecer, la mujer junto a sus hijas vivían en un sector donde eran las únicas venezolanas, y el pasado domingo, escuchaban música en su casa mientras celebraban. Ante el bullicio, los vecinos comenzaron a insultarlas: “¡Vayan a escuchar música a su país!”.

Los insultos se transformaron en agresiones físicas. Una turba se formó frente a su casa y, finalmente, un hombre llegó con una escopeta y le disparó a quemarropa a Garnica.

La mujer quedó sin vida en el lugar y el terror se apoderó de sus hijas, quienes comenzaron a gritar por ayuda. Al lugar se apersonaron carabineros de la región y realizaron el levantamiento correspondiente del cadáver.

Declararon sus hijas

Las hijas de la mujer de 43 años aclararon que cuando comenzaron a celebrar el Día del Padre recibieron reclamos por el elevado sonido de la música y que de inmediato lo bajaron por completo. Sin embargo, un grupo se quedó en el frente, profiriendo insultos xenófobos y amenazas.

Eso hizo que la discusión incrementara su intensidad y los vecinos ingresaron a la casa. A golpes arremetieron contra la mujer y sus familiares. Una de las mujeres la agarró por el pelo mientras el esposo les advirtió: “Venezolanos culiaos, ya van a ver lo que es un hombre fuerte”. Cuando regresó, traía la escopeta y le disparó sin contemplación.

El crimen causó indignación y sus parientes exigen que las autoridades comiencen con las investigaciones correspondientes y detengan a los responsables de este repudiable asesinato.

