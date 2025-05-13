En Coro: Joven de 18 años obligó a su primo a hurtar un celular y luego lo violó para intimidarlo

Brian Abraham David Carrasquero Zarraga, de 18 años, sometió a su primo para que ejecutara un hurto y luego abusó sexualmente de él.

La aberración fue denunciada por la abuela de la víctima y las autoridades del CICPC comenzaron con las investigaciones correspondientes del caso.

Informaron, que Carraquero obligó a su primo para que hurtara un celular, sin embargo, este se negaba, por lo que a través de burlas y artimañas logró que el menor ejecutara el hecho.

Posteriormente, Carrasquero acudió a la casa de la abuela donde se encontraba su primo y haciendo uso de un cortaúñas, abusó del joven con la finalidad de intimidarlo y evitar que dijera lo sucedido.

Con las investigaciones, se logró la recuperación de dos celulares, entre ellos el hurtado inicialmente, quedando el caso a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día